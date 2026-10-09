یمن کے دارالحکومت اور متعدد صوبوں پر سعودی عرب کے فضائی حملے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی میڈیا نے دارالحکومت صنعا سمیت ملک کے مختلف علاقوں پر سعودی عرب کے جنگی طیاروں کے وسیع فضائی حملوں کی اطلاع دی ہے۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق، ان حملوں میں دارالحکومت صنعا، اہم صوبوں اور ساحلی علاقوں سمیت وسیع جغرافیائی خطے کو نشانہ بنایا گیا۔
سعودی جنگی طیاروں نے صوبہ تعز کے جنوبی علاقے الشمایتین میں حملے کرتے ہوئے الزکیرہ، المساحین اور الزعازع سمیت متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔
ان حملوں کے ایک اور مرحلے میں سعودی جنگی طیاروں نے صوبہ صعدہ کے سرحدی ضلع الظاہر کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ صوبہ اب کے شہر یریم پر سات مرحلوں میں بمباری کی گئی، جس سے سعودی فوجی کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع ہوگیا۔
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