  1. دنیا
9 اکتوبر، 2026، 10:03 AM

ایران کے حملے سے امریکی شہروں کی تباہی سے متعلق بیان پر ٹرمپ کی پسپائی

ایران کے حملے سے امریکی شہروں کی تباہی سے متعلق بیان پر ٹرمپ کی پسپائی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران لاس اینجلس اور سان ڈیاگو جیسے شہروں کو نشانہ بنائے جانے کے امکان سے متعلق اپنے متنازع بیان پر شدید تنقید کے بعد دعوی کیا ہے کہ ان کی بات کو درست طور پر نہیں سمجھا گیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست کیلیفورنیا کے شہروں پر ایران کے ممکنہ حملوں سے متعلق اپنے حالیہ بیان پر ہونے والی تنقید کے جواب میں دعوی کیا کہ لاس اینجلس اور سان ڈیاگو کی تباہی سے متعلق ان کے الفاظ کی غلط تشریح کی گئی۔

ٹرمپ نے ریاست نیبراسکا میں ایک سیاسی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگی حالات میں اخراجات میں اضافہ ایک معمولی قیمت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایران کی جانب سے لاس اینجلس اور سان ڈیاگو جیسے شہروں کو نشانہ بنائے جانے کے امکان کا ذکر کیا تھا۔ ان بیانات پر امریکہ کے متعدد حکام اور سیاسی رہنماؤں نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے تنقید کی تھی۔

امریکی صدر نے اپنے تازہ بیان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر دعوی کیا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ پٹرول کی قیمتوں میں عارضی اضافہ، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے مقابلے میں ایک معمولی قیمت ہے۔

ٹرمپ نے مزید دعوی کیا کہ اگر ایران لاس اینجلس یا سان ڈیاگو پر حملہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں امریکہ کو اس سے کہیں زیادہ بھاری اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے۔

News ID 1941979

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو