شمالی شام میں الجولانی کے کارندوں پر حملہ، 4 ہلاک

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شام کے مختلف علاقوں میں الجولانی گروپ کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوگیا ہے۔
شام کے وزارت داخلہ کے مطابق ادلب کے جنوب میں واقع شہر معرے النعمان میں جولانی گروپ سے وابستہ افراد پر ایک مسلح حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں کم از کم چار افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔
وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کی چھان بین شروع کردی ہے تاکہ حملہ آوروں کو گرفتار کیا جاسکے۔
یاد رہے کہ حال ہی میں شہر تدمر میں امریکی فوجیوں پر بھی حملہ ہوا، جس میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔
شام میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جاری کشیدگی اور مسلح جھڑپوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔
