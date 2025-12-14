مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: آسٹریلیا کے ساحلی شہر سڈنی میں یہودیوں کی تقریب پر ہونے والے حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دستیاب ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ دو مسلح افراد نے تقریب میں موجود لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق اب تک دو افراد گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔
ایران سمیت دنیا کے کئی ممالک نے حملے اور عوام کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ حالانکہ ابھی تک حملے کی اصل وجوہات باضابطہ طور پر واضح نہیں ہوئیں، اسرائیلی حکام نے فوری طور پر اس واقعے کو یہود مخالف جذبات کے طور پر پیش کیا اور دعوی کیا کہ انہوں نے پہلے ہی آسٹریلوی حکومت کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔
مغربی ایشیا کے امور کے ماہر علی رضا کبیری کے مطابق، اسرائیل کا عالمی سطح پر جارحانہ موقف خصوصا غزہ میں ہونے والے واقعات سے اس حملے کے پس پردہ ممکنہ مقاصد کو سمجھنے میں اہم اشارے ملتے ہیں۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ واقعہ محض اتفاقی تھا یا کوئی منصوبہ بندی شدہ کارروائی تھی اور باقاعدہ مخصوص اہداف تھے۔ وقت کے ساتھ ان کے محرکات واضح ہوں گے۔
کبیری نے مزید کہا کہ اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کے سابقہ اقدامات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے کسی ملک یا ادارے کے مخصوص مقاصد اور حکمت عملی موجود ہوسکتی ہے۔
ذیل میں کبیری کے انٹرویو کا متن پیش کیا جاتا ہے:
سڈنی میں یہودی مذہبی تقریب پر حملے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا کتنا امکان ہے؟
اگر ہم اس امکان کو پرکھنا چاہیں تو ہمیں اسرائیل کے ماضی کے مستند خفیہ اور سیکیورٹی اقدامات پر غور کرنا ہوگا۔ اسرائیل دنیا کے چند ایسے ممالک میں شامل ہے جس نے تیسرے ممالک میں خفیہ اور سیکیورٹی کارروائیاں سرکاری طور پر انجام دی ہیں، اور کئی مواقع پر یہ کارروائیاں بعد میں افشا یا تصدیق بھی ہوچکی ہیں۔ ایک مشہور مثال 1954 کی لاوون اسکینڈل ہے، جس میں اسرائیلی سیکیورٹی اداروں نے مصر میں یہودی اور مغربی اہداف پر بم دھماکے کرائے تاکہ حملے کو دوسرے گروہوں کو بدنام کیا جائے اور مصر کے مغرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ یہ واقعہ بعد میں اسرائیل میں تصدیق کیا گیا، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ جھوٹے پرچم کی کارروائیاں پہلے بھی کی گئی ہیں، یہاں تک کہ ان میں یہودیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔
نزدیک حال میں 2010 میں دوبئی میں محمود المبحوح کے قتل نے یہ دکھایا کہ موساد سیاسی یا سیکیورٹی حساسیتوں کی پرواہ کیے بغیر محفوظ اور سخت نگرانی والے ممالک میں بھی پیچیدہ کارروائیاں انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
لہٰذا، عملی صلاحیت اور تاریخی سابقے کے لحاظ سے، ایسے سناریو کا اجرا کسی محفوظ ملک جیسے آسٹریلیا میں ناممکن نہیں ہے، اور یہ اسرائیل کے طرز عمل کے دائرے میں آتا ہے۔ خاص طور پر جب اسرائیل عالمی سطح پر شدید ساکھ کے بحران** کا سامنا کر رہا ہو، تو یہ امکان تجزیاتی طور پر قابل غور ہے۔
عالمی سطح پر صہیونیوں اور اسرائیل کی ناپسندیدگی کو مدنظر رکھتے ہوئے، کیا سڈنی میں یہودی مذہبی تقریب پر حملے کو اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے مظلوم دکھانے کی کارروائی کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے؟
جی ہاں، اس واقعے کو باضابطہ اور منصوبے کے تحت مظلوم دکھانے کی کارروائی کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اسرائیل کئی سالوں سے دنیا بھر میں یہودیوں کی حفاظت کے مسئلے کو سیاست اور میڈیا میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ جب بھی اس پر سخت تنقید ہوتی ہے، تو میڈیا کی توجہ فورا یہود دشمنی، یہودیوں کی غیر محفوظ حالت اور اسرائیل کی حمایت کی ضرورت کی طرف موڑ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 2014 کی غزہ جنگ کے بعد جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل پر دباؤ بڑھا، تو اسرائیل اور اس کے حامی اداروں نے یورپ میں یہودیوں پر حملوں کے بڑھنے کے بارے میں ایک بڑی مہم چلائی۔ اس مہم کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ فلسطینیوں کی تکلیف سے ہٹ کر دوبارہ یہودیوں کی طرف چلی جائے۔
سڈنی میں یہودی مذہبی تقریب پر ہونے والا حملہ بھی میڈیا اور عوامی جذبات پر وہی اثر ڈال گیا۔ لوگ صدمے کا شکار ہوئے؛ مغربی ممالک میں یہودیوں کے لیے ہمدردی بڑھی اور اسرائیل پر ہونے والا سیاسی دباؤ کم ہوگیا۔ یہ سب محض اتفاق نہیں لگتا بلکہ اسرائیل کے اس پرانے طریقے کا حصہ محسوس ہوتا ہے جس میں وہ جنگ کے دوران بیانیہ اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اس واقعے کو اسرائیل کو مظلوم دکھانے کی حکمت عملی کا حصہ سمجھنا کوئی محض خیال ہی نہیں بلکہ اس کے مسلسل موقف کی روشنی میں ایک معقول تجزیہ ہے۔
کیا ماضی میں بھی امریکہ یا اسرائیل پر ایسے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے؟
جی ہاں، اسرائیل اور امریکہ سے متعلق ایسے واقعات پہلے بھی ریکارڈ ہوچکے ہیں۔ لاوون اسکینڈل کے علاوہ 1967 میں امریکی بحری جہاز یو ایس ایس لیبرٹی پر اسرائیلی حملہ بھی ایک بڑا اور متنازع واقعہ تھا۔ کئی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ حملہ شاید امریکہ کو مصر کے خلاف جنگ میں شامل کرنے کی کوشش تھی، اگرچہ سرکاری موقف اس کی تردید کرتا ہے۔
1960 کی دہائی میں امریکہ نے آپریشن نارتھ وڈز نامی ایک منصوبہ بنایا تھا، جس میں یہ تجویز تھی کہ ملک کے اندر جعلی حملے کیے جائیں اور الزام کیوبا پر ڈال دیا جائے تاکہ جنگ کا بہانہ مل سکے۔ یہ منصوبہ کبھی عملی نہیں ہوا، مگر اس سے پتا چلتا ہے کہ سیکیورٹی ادارے اپنے مقاصد کے لیے بہت سخت اور غیر معمولی تجاویز پر بھی غور کرتے ہیں۔
1990 میں کویت میں نوزاد بچوں کے قتل کی ایک کہانی سامنے آئی لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ جھوٹی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح بعض اوقات جذباتی اور غلط معلومات استعمال کرکے عوامی رائے کو جنگ کے حق میں موڑا جاتا ہے۔ اسی طرح 11 ستمبر کے حملوں کے بارے میں بھی کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ ایک منصوبہ بندی شدہ کارروائی تھی، لیکن ان دعوؤں کے حتمی ثبوت موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ باتیں زیادہ تر قیاس آرائیوں تک محدود رہتی ہیں۔
جب ہم ماضی کے واقعات، سیاسی حکمتِ عملی، عملی تجربات اور اسرائیل کی اپنی عالمی ساکھ بہتر بنانے کی کوششوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، تو سڈنی واقعے میں اسرائیلی اداروں کے ممکنہ کردار کا اندازہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ میڈیا اور نفسیاتی پہلو سے دیکھیں تو یہ واقعہ بھی اسی طریقے سے میل کھاتا ہے جس میں اسرائیل خود کو مظلوم دکھا کر عالمی ہمدردی حاصل کرنے اور اپنی ساکھ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔
