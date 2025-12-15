  1. کهيل
ایرانی کوچ فاطمہ شریف پاکستانی خواتین فٹسال ٹیم کی ہیڈ کوچ مقرر

پاکستان فٹ بال فیڈریشن (PFF) نے ایک بیان میں ایرانی کوچ فاطمہ شریف کو پاکستانی خواتین فٹسال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فاطمہ شریف نوغابی خواتین کی فٹسال میں وسیع بین الاقوامی تجربہ رکھتی ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان فٹ بال فیڈریشن (PFF) نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ شریف نوغابی کو پاکستانی خواتین کی فٹسال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔

PFF نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ محترمہ فاطمہ شریف نوغابی مضبوط تکنیکی علم اور پیشہ ورانہ کوچنگ کی ڈگریز کے ساتھ خواتین کی فٹسال میں وسیع بین الاقوامی تجربہ رکھتی ہیں۔

وہ اے ایف سی سے تصدیق شدہ کوچ ہیں جن کا قومی ٹیموں، ایلیٹ فٹسال کلبوں، یوتھ ڈویلپمنٹ پروگرامز، اور بین الاقوامی مقابلوں میں ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ ہے۔

ان کے کوچنگ کیریئر میں ایران کے قومی خواتین فٹسال سیٹ اپ کے اندر کلیدی کردار شامل ہیں، جہاں انہوں نے اعلیٰ کارکردگی کے ماحول میں کام کیا اور قومی و بین الاقوامی ٹورنامنٹس کے لیے ٹیم کی تیاری میں حصہ ڈالا۔

کلب کی سطح پر، انہوں نے متعدد خواتین فٹسال ٹیموں کی کامیابی سے کوچنگ کی ہے، انہوں نے قومی لیگز، چیمپیئن شپس، اور علاقائی مقابلوں میں رہنمائی فراہم کی ہے، جبکہ مستقل طور پر حکمت عملی کے نظم و ضبط، کھلاڑیوں کی ترقی، اور جدید فٹسال طریقہ کار کو ترجیح دی ہے۔

