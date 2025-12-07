ایرانی جزائر پر دعوے کرنے والے ایران کے صبر کا امتحان نہ لے، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اتوار کے روز پارلیمنٹ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ممالک تین ایرانی جزیروں پر دعوے کرتے ہیں، انہیں ایران کے صبر کو آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات خلیج فارس تعاون کونسل (PGCC) کے حالیہ بیان کے تناظر میں کہی۔
قالیباف نے اجلاس کے آغاز میں یومِ طلبہ کی مناسبت سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی معاصر تاریخ میں طلبہ نوآبادیاتی طاقتوں اور آمروں کے خلاف جدوجہد میں سماجی رہنما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی طلبہ دوسروں کے مقلد نہیں بلکہ رہنما تھے، اور عالمی استعماری نظام ایرانی طلبہ کے خلاف تاریخی دشمنی رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے تنہا اس نظام کا مقابلہ کیا، قربانیاں دیں اور شہید ہوئے تاکہ ایرانی قوم یہ جان سکے کہ جمہوریت اور ترقی طاقتور قوتوں کی بندوقوں کے دہانے سے نہیں بلکہ عوامی صلاحیتوں پر انحصار سے حاصل ہوتی ہے۔
انہوں نے 16 آذر کے تین شہداء اور دیگر طالب علم شہداء، خصوصاً دفاعِ مقدس اور 12 روزہ جنگ کے شہداء کی یاد کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
قالیباف نے پاسدارانِ انقلاب اسلامی (IRGC) کے بحریہ کے بڑے مشق کی کامیاب انعقاد کو سراہا، جو شہید محمد ناظری کے نام سے منسوب تھی اور خلیج فارس، جزیروں اور آبنائے ہرمز میں منعقد ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مشق میں استعمال ہونے والے میزائل اپنے اہداف کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی ماہرین کی کوششوں سے تیار کیے گئے جدید اور مؤثر میزائل، جن کی رینج خلیج فارس کی طول سے بھی زیادہ ہے، ایرانی قوم کے لیے باعثِ فخر ہیں۔
اپنے خطاب کے دیگر حصے میں قالیباف نے خلیج فارس تعاون کونسل کے حالیہ بیان میں دوبارہ اٹھائے گئے بے بنیاد دعوؤں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ تنب بزرگ، تنب کوچک اور ابو موسیٰ جزیروں پر ایسے دعوے اکثر اغیار کے اشاروں پر کیے جاتے ہیں اور یہ دعوے قومی سالمیت اور حسنِ ہمسائیگی کے اصولوں کے منافی ہیں۔ انہوں نے خطے کے ہمسایہ ممالک کو مشورہ دیا کہ وہ ایران کی ارضی سالمیت اور خلیج فارس کے جزائر کے دفاع کے عزم کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ جزائر ایران کا ناقابلِ تقسیم حصہ ہیں۔
قالیباف نے کہا کہ ایران ہمیشہ خطے میں استحکام، امن اور حسنِ ہمسائیگی کے اصولوں پر کاربند رہا ہے اور اپنے ہمسایوں سے بھی یہی توقع رکھتا ہے۔
آپ کا تبصرہ