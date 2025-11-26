پاک ایران گیس لائن کے مسائل جلد حل ہونے کی امید ہے، لاریجانی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایران–پاکستان گیس لائن کے منصوبے میں موجود مسائل جلد حل ہونے کی امید ہے۔ ایران نے گیس لائن کی حدود تک تعمیر مکمل کر دی ہے اور یہ منصوبہ سالوں سے دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے۔
انہوں نے پاکستان–افغانستان کشیدگی پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس تناؤ کے حل میں معاونت کرنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کو مکمل تعاون کی پیشکش کی گئی ہے۔
لاریجانی نے فلسطین، خصوصا غزہ کے مسائل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات عوام فلسطین کی خواہش کے مطابق نہیں ہیں، تاہم ایران اور پاکستان مشترکہ موقف رکھتے ہیں۔
انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان سیکورٹی تعاون کو بھی مثبت قرار دیا اور کہا کہ دہشت گرد گروہوں کی کارروائیوں کے باوجود ایران نے مؤثر کارروائی کی ہے۔
لاریجانی نے ایران–چین اور ایران–روس تعلقات کو مثال دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھی اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جاسکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دورے اور دو طرفہ ملاقاتیں دونوں ممالک کے اقتصادی اور علاقائی تعلقات کو مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان علاقائی سطح پر مشترکہ کوششوں سے امن اور استحکام قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات برادرانہ اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔
آپ کا تبصرہ