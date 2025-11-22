برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی رکنیت سے نئی اقتصادی راہیں کھلیں، صدر پزیشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران کی برکس، شنگھائی تعاون تنظیم اور یوریشین اکنامک یونین میں فعال شرکت ملک کے لیے اہم اقتصادی مواقع پیدا کر رہی ہے۔
انہوں نے ایرانی کیپیٹل مارکیٹ پر سالانہ کانفرنس "Resilience, Innovation, Growth" میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سفارتی شراکت داری پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ یہ عمل روز بہ روز مستحکم ہو رہا ہے تاکہ ایران اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دے اور سرمایہ کاروں کے کام کو سہولت فراہم کرے۔
صدر پزیشکیان نے مزید کہا کہ کامیاب سفارتی فعالیت کی بدولت ایک بڑا مارکیٹ بن رہا ہے اور ایران دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو مدعو کر رہا ہے تاکہ ایرانی تاجروں اور اقتصادی اداکاروں کو ملک کی اقتصادی ترقی میں کردار ادا کرنے کا موقع مل سکے۔
آپ کا تبصرہ