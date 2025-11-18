انزلی-آستارا روٹ روس تک سب سے کم خرچ اور تیز راستہ ہے، گورنر صوبہ گیلان 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صوبہ گیلان کے گورنر ہادی حقشناس نے روس کے آستراخان ریجن کے سربراہ ایگور بابوشکن سے ملاقات میں کہا کہ گیلان دونوں ممالک کی بندرگاہوں کے درمیان جہاز رانی کے حجم میں اضافے کا خواہاں ہے۔
انہوں نے ایران اور روس کے دیرینہ بحری تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دہائیوں میں ٹرانسپورٹ کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو یقیناً گیلان اور آستراخان کے درمیان اقتصادی تعاون اور تجارتی روابط کو مزید مضبوط کرے گا۔
گیلان کی اقتصادی صلاحیتوں کا تعارف کراتے ہوئے گورنر نے بتایا کہ صوبہ گیلان چاول اور ماہی گیری سمیت متعدد پروڈکٹس میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور ان صلاحیتوں کی تفصیلات روسی وفد کو فراہم کی جائیں گی۔
اسٹریٹجک رشت-آستارا ریلوے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس راستے کے 162 کلومیٹر ابھی تک نامکمل ہیں، تاہم ایران اور روس کے صدور اور روس و آذربائیجان کے نائب وزرائے اعظم کے ساتھ معاہدوں کے بعد عملدرآمد کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔
گورنر نے آخر میں کہا کہ ایران روسی برآمدات کے لیے سب سے مختصر اور کم خرچ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے، جبکہ اس وقت روسی سامان طویل راستوں کے ذریعے بحیرہ اسود، بحیرہ روم اور بحرِ ہند سے گزرتا ہے۔
آپ کا تبصرہ