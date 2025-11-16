عوام نے رہبر معظم کے پیچھے اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوکر امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک اور معاشرے کے لئے اختلافات ناسور ہیں جس کی وجہ سے ملک اور معاشرہ تباہ ہوجاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مولا علیؑ نے آخری وقت میں وصیت کرکے لوگوں کے درمیان موجود اختلافات کو حل کرنے اور مصالحت کرنے کی سفارش کی۔
صدر پزشکیان نے عوام کے درمیان اتحاد کے فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل، امریکہ اور استعماری طاقتیں ہمارے ملک سے مایوس ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میدان میں حاضر تھے۔ یہ صرف دفاعی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس اتحاد اور انسجام کا بھی اثر تھا۔ لوگ میدان میں آگئے اور استقامت کی اور رہبر معظم پیچھے کھڑے ہوئے اور شعار بلند کیا کہ "ہماری جانیں رہبر پر قربان"۔
انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے کسی اقدام کا ارادہ کرکے غلطی کی یہی جذبہ باعث بنا کہ وہ ایران سے مایوس ہوگئے۔ اگر ہم اس اتحاد اور انسجام کی حفاظت کریں تو ہماری زمینی اور بحری سرحدوں کے خلاف جسارت کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔
صدر پزشکیان نے دشمنوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ ہمیں شہید کریں اور ہم جیسے سینکڑوں کو شہید کریں تو ہم جیسے ہزاروں سر اٹھائیں گے اور اس ملک کو ترقی، خوشحالی اور عروج کی طرف لے جائیں گے۔
