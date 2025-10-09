اسرائیل حماس کو شکست دینے میں ناکام رہا، صہیونی میڈیا کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی میڈیا نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر مختلف ردعمل ظاہر کیے اور انکشاف کیا کہ یہ معاہدہ ایسے حالات میں طے پایا جب اسرائیل اپنے فوجی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔
صہیونی نیٹ ورک "کان" نے کہا کہ آج غزہ کی جنگ معاہدے کے ذریعے ختم ہو رہی ہے، جبکہ توقع تھی کہ حماس سرنگوں ہو جائے گی، لیکن موجودہ صورتحال توقعات کے برعکس ہے۔
صہیونی ایجنسی نے مزید کہا کہ ٹرمپ کے منصوبے کے تحت اسرائیلی افواج کی پیچھے ہٹنے کے نقشے میں اصلاحات پہلے سے زیادہ جامع ہیں اور حماس کی درخواست پر اسرائیلی افواج کی واپسی خان یونس اور جنوبی نوار غزہ تک بڑھا دی گئی ہے۔
