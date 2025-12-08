روسی تجارتی وفد کا ایران کا دورہ، مختلف عہدے داروں اور تاجروں سے ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی قونصلیٹ قازان نے روسی تجارتی وفد کے ایران کے دورے کو سہولت فراہم کی ہے۔ اس وفد کی قیادت رسلان کر رہے ہیں، جو اولیانوفسک صوبے کے گورنر کے مشیر اور علاقائی تنظیم برائے کاروباری معاونت کے سربراہ ہیں۔
وفد ایران کے صوبہ قزوین اور گیلان میں عہدے داروں اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کرے گا۔ اس دوران وفد خصوصی اقتصادی زونز کا جائزہ لے گا اور بحیرہ خزر کے ساحلی بندرگاہوں انزلی اور آستارا کا دورہ کرے گا۔
روسی صوبہ اولیانوفسک، جو اس وفد کی نمائندگی کر رہا ہے، روس کا ایک اہم صنعتی اور زرعی مرکز ہے اور ایران کے ساتھ تجارتی و اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔
