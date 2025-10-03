  1. ایران
3 اکتوبر، 2025، 8:24 PM

امریکی اور یورپی ممالک کی جانب سے پابندیوں کی بحالی عالمی قوانین کی تضحیک ہے، عراقچی

امریکی اور یورپی ممالک کی جانب سے پابندیوں کی بحالی عالمی قوانین کی تضحیک ہے، عراقچی

عراقچی نے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے نام خط میں کہا کہ امریکہ اور یورپی ممالک نے ایران پر پابندیاں بحال کرکے عالمی قوانین کی ساکھ کو مجروح کیا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کی غیر قانونی پابندیوں کو قبول کرنا عالمی قانون کی ساکھ کو مجروح کرنے کے مترادف ہے اور تمام ممالک کو چاہیے کہ اس دباؤ کا مقابلہ کریں۔

ایرانی وزیر خارجہ نے سری لنکا اور مالدیپ کے ہم منصبوں کو خط بھیجا گیا اور ان ممالک پر زور دیا کہ وہ واشنگٹن اور مغربی طاقتوں کی پابندیوں کے خلاف واضح اور سنجیدہ مؤقف اپنائیں۔

ایرانی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ یہ وقت عالمی قانون کی ساکھ کا امتحان ہے۔ چھوٹے ممالک کو بھی عالمی نظام کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ طاقتور ممالک کو جواب دہ بنایا جاسکے۔

انہوں نے کہا کہ ایران کا موقف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 پر مبنی ہے، جس کے تحت ایران پر جوہری پابندیاں ختم کی گئی تھیں اور یہ تمام پابندیاں 18 اکتوبر 2025 کو مستقل طور پر ختم ہوجانی ہیں۔

News ID 1935739

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو