اسرائیل کے خلاف کولمبیا کا سخت ردعمل؛ تجارتی معاہدہ ختم، اسرائیلی سفارت کاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کولمبیا کے صدر گوستاوو پیٹرو نے اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیلی سفارتکاروں کو فوری طور پر کولمبیا چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔
صدر پیٹرو نے کہا کہ نیتن یاہو نے ایک نیا بین الاقوامی جرم انجام دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گلوبل صمود فلوٹیلا میں شامل دو کولمبیائی شہری بین الاقوامی پانیوں سے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔
واضح رہے کہ چند گھنٹے قبل اسرائیلی حکام نے عالمی امدادی بیڑا صمود کے کئی جہاز ضبط کر لیے اور کچھ کارکنوں کو حراست میں لے لیا تھا۔
صدر پیٹرو نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل اس انسانی کارواں پر حملہ کرتا ہے جو غزہ کی پٹی کے لیے روانہ ہوا ہے تو یہ بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور انسانیت کے خلاف جرم شمار ہوگا۔
انہوں نے بتایا کہ گلوبل صمود فلوٹیلا انتہائی خطرناک علاقے میں داخل ہو چکا ہے، فضا میں ڈرونز کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور نامعلوم کشتیوں کو ریڈار پر دیکھا جا رہا ہے۔
صدر نے زور دیا کہ کارواں میں شامل ۵۰۰ سے زائد غیرملکی شہریوں اور رضاکاروں کی جان اور عزت کا مکمل احترام کیا جائے۔
پیٹرو نے یاد دلایا کہ اس قافلے میں دو کولمبیائی شہری مانویلا پیڈیویا اور لونا باریٹو بھی شامل ہیں، جن کی حفاظت سب سے اہم ترجیح ہونی چاہیے۔
