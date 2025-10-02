  1. دنیا
2 اکتوبر، 2025، 9:25 AM

غزہ کی صورتحال پر امیر قطر اور ٹرمپ کا ٹیلی فونک تبادلہ خیال

غزہ کی صورتحال پر امیر قطر اور ٹرمپ کا ٹیلی فونک تبادلہ خیال

امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں غزہ کی تازہ صورتحال اور جنگ بندی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

قطری دیوانِ امیری کے مطابق، ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کے حوالے سے مشاورت کی، جس کا مقصد غزہ کی جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کا قیام ہے۔

امیر قطر نے اس موقع پر واضح کیا کہ دوحہ خطے میں امن قائم کرنے اور فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے پر تیار ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ منصوبے کے حامی ممالک ایک منصفانہ اور دیرپا حل تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے جو خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنائے گا۔

News ID 1935708

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو