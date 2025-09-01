  1. دنیا
1 ستمبر، 2025، 9:48 AM

صہیونی جارحیت میں وزیراعظم کی شہادت، حزب اللہ کے سربراہ کا اظہار تعزیت

حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے صہیونی حکومت کے حملے میں یمن کے وزیراعظم اور کابینہ کے اراکین کی شہادت پر تعزیت پیش کی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے یمن کے رہنما سید عبدالملک الحوثی کے نام تعزیتی پیغام میں یمنی وزیرِاعظم احمد الرہوی اور متعدد وزراء کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

المنار ٹی وی کے مطابق، شیخ نعیم قاسم نے اپنے پیغام میں کہا کہ یمنی وزیرِاعظم اور ان کے ساتھی اس وقت شہید ہوئے جب وہ عوام کی خدمت اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے جہادی اور دینی فریضہ انجام دے رہے تھے۔ یہ دشمن کی سفاکیت اور دیوالیہ پن کی علامت ہے۔

شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت چونکہ میدان جنگ میں براہ راست مقاومت کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے، اس لیے اس نے عوامی خدمت میں مصروف رہنماؤں کو نشانہ بنا کر بدترین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ خونیں جرم یمنی عوام کے عزم اور استقامت کو مزید بڑھائے گا۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یمن مقاومت اور فلسطین کی حمایت کا عالمی پرچم بلند رکھے گا۔ صہیونی حکومت کو بالآخر رسوائی اور ذلت آمیز انجام کا سامنا ہوگا۔ فلسطین اور بیت المقدس کی ازادی یقینی ہے جس میں یمنی عوام کا کردار کلیدی ہوگا۔

