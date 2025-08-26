برازیل اور صہیونی حکومت کے درمیان سفارتی کشیدگی عروج پر، سفیروں کی تقرری کا عمل معطل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برازیل اور صہیونی حکومت کے درمیان جاری تناؤ بڑھ گیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق، برازیل نے اسرائیل کے نئے سفیر کی تقرری کی مخالفت اور تل ابیب میں اپنے نئے سفیر کی تقرری کی درخواست واپس لے لی ہے۔
اسرائیلی روزنامہ معاریو کے مطابق، دونوں ممالک کے درمیان نئی سفارتی کشیدگی پیدا ہوگئی ہے اور میں اسرائیل کے سفیر کی تقرری کی مخالفت تعلقات میں بڑھتی ہوئی تلخی کا واضح اشارہ ہے۔
یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب برازیل کی وزارت خارجہ اسرائیل کی حالیہ آبادکاری کی پالیسی پر شدید ردعمل ظاہر کیا اور اسے فلسطینی عوام کے لیے خطرہ قرار دیا۔
وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ہم اسرائیل کی آبادکاری کی پالیسی کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے ایک جیوپالیٹیکل اقدام سمجھتے ہیں جو فلسطین کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔
اسرائیلی فوجی ریڈیو نے بھی رپورٹ کیا کہ برازیل نے اسرائیلی سفیر کی سفارتی اسناد کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے اور تعلقات کم ترین سطح پر ہیں۔
