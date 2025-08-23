عراقی وزیر اعظم سید محمد سودانی سے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین کی ملاقات

چیئرمین مجلس وحدت مسلمین پاکستان سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی وفد کے ہمراہ عراقی وزیر اعظم سید محمد سودانی سے بغداد میں ملاقات، وفد میں علامہ سید شفقت حسین شیرازی اور سید ناصر عباس شیرازی شامل تھے۔
ملاقات میں دوطرفہ تعلقات، مذہبی و ثقافتی روابط اور پارلیمانی تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔
وزیر اعظم سودانی نے کہا کہ عراق و پاکستان کے عوام کے درمیان گہرے تاریخی اور دینی رشتے موجود ہیں، جنہیں مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن کے لیے اسلامی ممالک کو مشترکہ مؤقف اختیار کرنا ہوگا، بالخصوص غزہ کے مظلوم عوام کی نسل کشی اور بھوک کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔
سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے وزیر اعظم عراق کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان، عراق کے ساتھ تعلقات کے فروغ اور زائرین عتبات عالیات کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر معترف ہے۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید وسعت دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
