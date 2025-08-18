قابض اسرائیلی توسیع پسندی خطے کو نہ ختم ہونے والی جنگوں میں دھکیل دے گی، ایران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ غاصب صہیونیوں کا "گریٹر اسرائیل" منصوبہ خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور یہ مسلسل جنگوں کو جنم دے سکتا ہے۔
ترجمان اساعیل بقائی نے پیر کی صبح ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ آج خطے کے ممالک پہلے سے زیادہ قابض اسرائیلی حکومت کی توسیع پسندانہ اور تسلط جمانے والی فطرت کو واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔
ایرانی سفارتکار نے کہا کہ غاصب اسرائیلی وزیرِاعظم کے وہ بیانات، جن میں "گریٹر اسرائیل" کے خواب کو پورا کرنے کی بات کی گئی ہے، اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کے منصوبے میں عرب اور اسلامی سرزمین کا بڑا حصہ شامل ہے اور صیہونی اپنی توسیع پسندی میں کسی حد کے قائل نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کچھ حلقوں کو یہ خوش فہمی تھی کہ "ابراہام معاہدے" جیسے اقدامات خطے میں پرامن بقائے باہمی کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں، مگر اسرائیل اس کے باوجود غزہ اور مغربی کنارے میں نسل کشی کرتے ہوئے کھلے عام اردن، شام، لبنان اور حتیٰ کہ سعودی عرب کے کچھ حصوں پر بھی دعوے کر رہا ہے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ اسرائیل کے یہ عزائم واضح کرتے ہیں کہ وہ خطے کی سلامتی کے لیے وجودی خطرہ ہے، اور اگر اسے نہ روکا گیا تو اس کی توسیع پسندی خطے کو نہ ختم ہونے والی جنگوں کے گرداب میں جھونک دے گی۔
