کرگل، امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کی ریلی+ ویڈیو، تصاویر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی حکومت کے ہاتھوں ظلم و ستم اور قحطی کا شکار فلسطینیوں کے ساتھ دنیا کے مختلف خطوں میں اظہار ہمدردی اور نتن یاہو حکومت سے نفرت کا اظہار کیا جارہا ہے۔
اس حوالے سے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک عظیم الشان احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔
اسلام کے دشمنوں امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے خلاف مزاحمت کے عنوان سے نکالی گئی اس ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ریلی کا آغاز زینبیہ چوک سے ہوا اور اختتام جامع مسجد کرگل پر ہوا۔
ریلی کے شرکاء نے غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور فلسطینی مزاحمت کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے درج تھے۔
احتجاج میں مطہری ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں کے طلباء و طالبات نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
