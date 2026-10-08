  1. ایران
8 اکتوبر، 2026، 9:08 PM

جنرل ابن‌ الرضا کا امریکی حکام کو خطاب: آخری فیصلہ میدان میں ہوگا

جنرل ابن‌ الرضا کا امریکی حکام کو خطاب: آخری فیصلہ میدان میں ہوگا

ایرانی وزارتِ دفاع کے قائم مقام اور مسلح افواج کے معاون نے امریکی دہشت گرد حکومت کے حکام سے خطاب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آخری فیصلہ میدان میں ہوگا اور ہمارے اور آپ کے درمیان کا فاصلہ ہمارے میزائل طے کرتے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مسلح افواج کے معاون اور وزارتِ دفاع کے قائم مقام وزیر جنرل سید مجید ابن‌الرضا نے سماجی ویب سائٹس کے ذریعے امریکی دہشت گرد حکومت کے حکام سے خطاب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اب بھی پینٹاگون کے چلڈرن اسکول میں جنگ کی تصویر بنا رہا ہے؛ اس حقیقت سے غافل کہ دنیا کو تقریروں اور دکھاوے کے ذریعے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ میدان، آخری فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کا فاصلہ ہمارے میزائل طے کرتے ہیں۔

انہوں نے مزید لکھا ہے کہ کل بحیرۂ عمان، آج بحرِ ہند اور کل خلیجِ خنزیر۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ ایک نئی تقسیم دیکھیں گے۔

News ID 1941970

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