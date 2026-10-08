یمنی مسلح افواج کی تعز میں پیش قدمی؛ کئی سعودی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیے

مہر خبررساں ایجنسی نے المیادین کے حوالے سے بتایا ہے کہ یمنی مسلح افواج صوبۂ تعز میں اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ المیادین کے نامہ نگار نے بعض مزدوروں کے مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے کی اطلاع دی ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب کئی ہفتوں سے یمن کے مختلف علاقوں میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ ان جھڑپوں میں اتوار کے روز سے اس وقت ایک بار پھر شدت آئی جب سعودی عرب کی حمایت یافتہ فورسز کی جانب سے صنعا کی افواج کے خلاف جوابی کارروائی شروع کرنے اور ان علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کا اعلان کیا گیا، جو حال ہی میں ان کے کنٹرول میں آئے تھے۔
صنعا کی افواج ستمبر میں یمن کے مغربی ساحل پر باب المندب کی تزویراتی آب راہ تک مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں، جو تیل کی برآمدات کے لیے اہم حیثیت رکھتی ہے۔
آج یمنی مسلح افواج نے سعودی عرب کے فوجی اجتماعات اور عسکری ایریا کو ’’قعوہ‘‘ فوجی اڈے میں، جو ’’رأس العارہ‘‘ کے علاقے میں واقع ہے، کئی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع کے مطابق یہ حملے براہِ راست اہداف پر کیے گئے، جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا اور اسلحے کے بعض گوداموں میں آگ بھڑک اٹھی۔
اسی کارروائی کے دوران باب المندب کے جنوب اور ’’السقیہ‘‘ اور ’’رأس العارہ‘‘ کے علاقوں میں سعودی عرب کے دیگر فوجی اجتماعات اور عسکری ایریا کو بھی کئی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جو کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف پر لگے اور درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے۔
بدھ کے روز بھی بریگیڈیئر سریع نے اعلان کیا تھا کہ یمنی افواج نے سعودی فوجیوں کو، جو صوبۂ الجوف کے مشرق میں ان کے ٹھکانوں کی جانب پیش قدمی کی کوشش کر رہے تھے، پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔
سریع نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے سعودی فوجیوں کے اجتماعات کو کئی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا اور بتایا کہ حملہ آور فورسز کوئی پیش قدمی نہیں کر سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے اور سعودی فوج سے تعلق رکھنے والی کئی فوجی گاڑیاں تباہ ہوئیں۔
یہ حملے سعودی عرب کی جارحیت اور صنعا، صعدہ، تعز، حجہ اور مأرب کے صوبوں میں شہری بنیادی ڈھانچے کو براہِ راست نشانہ بنائے جانے کے جواب میں جاری کارروائیوں کے تحت کیے جا رہے ہیں۔
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