دشمن کی معاشی جنگ کے مقاصد ناکام بنا دیے، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل، عوام کی حمایت اور حکومت کے اقدامات کی بدولت ایران نے دشمن کو معاشی جنگ کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی۔
صدر پزشکیان نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ حکومت نے موجودہ خصوصی حالات کے انتظام کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران دشمن کا منصوبہ ایران کی اہم اور حیاتی شریانوں کو منقطع کرنا تھا تاکہ ایرانی عوام پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔
ایرانی صدر نے مزید کہا کہ معاشی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، تاہم اللہ کے فضل، عوام کی حمایت اور حکومت میں ان کے ساتھیوں کے اقدامات کی بدولت دشمن کو معاشی جنگ کے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ملی۔
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