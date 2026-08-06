عوامی استقامت نے دشمن کی سازشیں ناکام بنا دیں، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے قوم سے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایرانی عوام کی استقامت، بیداری اور قومی یکجہتی نے دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔
بدھ کی شام قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے کہا کہ دشمنوں نے جنگ، پابندیوں اور مختلف دباؤ کے ذریعے ایران کو شام جیسے حالات سے دوچار کرنے کی کوشش کی، تاہم عوام کی ہوشیاری اور حکومت کے ساتھ تعاون نے ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کی استقامت اور مضبوط عزم نے دشمن کے منصوبوں کو شکست دی ہے اور یہی جذبہ مستقبل میں بھی ملک کی طاقت کا بنیادی ستون رہے گا۔
صدر پزشکیان کے مطابق ایرانی قوم کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہی وہ اہم عنصر ہے جس نے ملک کو بیرونی دباؤ اور دشمنی کے مقابلے میں ثابت قدم رکھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دشمن ایران کی خودمختاری، ترقی اور پیشرفت کے ہر مظہر کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک مضبوط اور خودمختار ایران کو برداشت نہیں کر سکتا۔
انہوں نے اپنے خطاب میں شہید رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کو ہمیشہ شہید رہبر کی حمایت حاصل رہی اور اگر یہ پشت پناہی نہ ہوتی تو موجودہ کامیابیاں حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔
صدر نے مزید کہا کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران ملک نے متعدد مشکلات، دباؤ اور چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود آج ایران ایک مضبوط، باوقار اور بااعتماد ملک کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت عوامی حمایت اور قومی اتحاد کے سہارے ملک کی ترقی، استحکام اور خودانحصاری کے سفر کو جاری رکھے گی۔
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