  1. ایران
27 ستمبر، 2026، 1:45 PM

جنیوا میں ایرانی نمائندے کا امریکی دہشت گردانہ اقتصادی پابندیوں کے اثرات پر خط

جنیوا میں ایرانی نمائندے کا امریکی دہشت گردانہ اقتصادی پابندیوں کے اثرات پر خط

جنیوا میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ میں اضافے کے بعد، ان اقدامات کے انسانی اور حقوقِ انسانی کے اثرات سے متعلق ایک قانونی دستاویز اقوامِ متحدہ کے متعدد انسانی حقوق کے اداروں کو ارسال کی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی نمائندے کی دستاویز میں بینکاری و مالی پابندیوں، ثانوی اور سرحد پار پابندیوں، فضائی و بحری نقل و حمل پر عائد پابندیوں اور بحری ناکہ بندی جیسے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کے اثرات بینکوں، کمپنیوں اور دیگر اقتصادی اداروں کے ذریعے ایرانی عوام تک منتقل ہوتے ہیں۔

قانونی دستاویز میں خوراک، ادویات، طبی آلات، تعلیم، مالی خدمات اور دیگر بنیادی ضروریات تک عوام کی رسائی پر پڑنے والے اثرات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔

ایران نے یہ قانونی دستاویز اقوامِ متحدہ کے خصوصی نمائندوں اور انسانی حقوق کے دیگر ماہرین کو بھیجی ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکی اقتصادی اقدامات کے قانونی و انسانی اثرات اور ایرانی شہریوں پر پڑنے والے نتائج کا جائزہ لیں اور بنیادی ضروریات تک عوام کی رسائی کے تحفظ اور ان اثرات میں اضافے کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔

News ID 1941692

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