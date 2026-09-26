  1. ایران
26 ستمبر، 2026، 11:34 PM

صدر پزشکیان تہران پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر عوام کی جانب سے پرتپاک استقبال

صدر پزشکیان تہران پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر عوام کی جانب سے پرتپاک استقبال

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں ایرانی عوام کی عزت، وقار اور مؤقف کا دفاع کیا اور عالمی سطح پر ایران سے متعلق معاملات پر اپنے ملک کا نقطۂ نظر پیش کیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مہرآباد ایئرپورٹ پر ایرانی وفد کے استقبال کے لیے آنے والے شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے کہا کہ اقوامِ متحدہ کے دورے کا مقصد ایرانی عوام کے مفادات کا دفاع اور بین الاقوامی برادری کے سامنے ایران کا مؤقف اجاگر کرنا تھا۔

انہوں نے بعض عالمی طاقتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عام شہریوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کے قتل عام کے باوجود بعض فریق اپنے اقدامات کو دہشت گردی کے خلاف جنگ قرار دیتے ہیں۔

پزشکیان نے کہا کہ "ہم پوری قوت کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کی خدمت جاری رکھیں گے۔" انہوں نے مزید کہا کہ حکومت عوامی خدمت اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہے گی۔

ایرانی صدر نے استقبال کے لیے آنے والے شہریوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی محبت اور حمایت ان کے لیے باعثِ افتخار ہے۔

انہوں نے کہا کہ وہ خود کو عوام کا خادم سمجھتے ہیں اور جب تک ذمہ داری ان کے سپرد ہے، دیانت داری کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔

پزشکیان نے کہا کہ عوام کی حمایت اور اعتماد ہی حکومت کی اصل طاقت ہے اور وہ اس اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔

News ID 1941687

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