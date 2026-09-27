ایرانی وزیرِ خارجہ کی اقوامِ متحدہ کے سربراہ سے ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے ہفتے کی شام اقوامِ متحدہ کے صدر خلیل الرحمن سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔
اقوامِ متحدہ کے 193 رکن ممالک کے رہنما اور نمائندے منگل 22 ستمبر سے پیر 28 ستمبر 2026 تک نیویارک میں اقوامِ متحدہ کے صدر دفتر میں جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں جمع ہوئے ہیں، تاکہ اہم ترین بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں۔
اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 ویں اجلاس کا رسمی نعرہ ہے: ’’اعتماد کی بحالی، تبدیلی کا انتظام: ایسی اقوامِ متحدہ جو سب کے لیے نتیجہ خیز ہو۔‘‘ اس نعرے میں ممالک کے درمیان اعتماد کی بحالی، کثیرالجہتی تعاون کو مضبوط بنانے اور بین الاقوامی اداروں کو نئے چیلنجز سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔
عمومی خطابات کے علاوہ جنرل اسمبلی کے موقع پر اعلیٰ سطحی اجلاسوں اور دوطرفہ و کثیرالجہتی ملاقاتوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے؛ یہی وجہ ہے کہ نیویارک اس ہفتے دنیا میں سفارتی مشاورت کے اہم ترین مراکز میں سے ایک بن گیا ہے۔
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