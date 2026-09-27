غیر معتبر راستے انتخاب کرنے سے گریز کریں، خلیج فارس سٹریٹ اتھارٹی کا جہاز مالکان کو انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خلیج فارس سٹریٹ اتھارٹی کی انتظامیہ نے جہاز مالکان کو خبردار کیا ہے کہ وہ بعض چارٹررز کی جانب سے کیے جانے والے غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے ضروری احتیاط برتیں۔
ادارے نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ PGSA کو ایسی رپورٹس موصول ہوئی ہیں جن کے مطابق بعض چارٹررز بحری جہازوں کو غیر معتبر راستوں سے گزرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس اقدام سے بحری جہاز، اس کے مالک، کپتان اور عملے کے لیے مالی اور جانی نقصان کا خطرہ پیدا ہونے کے علاوہ مذکورہ جہاز کو مستقبل میں آبنائے ہرمز سے گزرنے میں بھی سنگین پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ادارے کی انتظامیہ نے مزید کہا کہ جہاز مالکان کو بعض چارٹررز کی جانب سے اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے ضروری احتیاط برتنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر چارٹررز کی خلاف ورزی ثابت ہوجاتی ہے تو ان کمپنیوں کو عدم مطابقت کی فہرست میں شامل کردیا جائے گا اور ان سے متعلق تمام بحری جہازوں کی آبنائے ہرمز سے آمدورفت پر پابندیاں عائد کردی جائیں گی۔
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