  1. ایران
27 ستمبر، 2026، 9:46 AM

تخفیف اسلحہ سے متعلق بات چیت میں اسرائیلی جوہری ذخیرے کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا، غریب آبادی

تخفیف اسلحہ سے متعلق بات چیت میں اسرائیلی جوہری ذخیرے کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا، غریب آبادی

ایرانی وزارت خارجہ کے معاون قانونی و بین الاقوامی امور نے کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی حکومت کے جوہری ذخیرے کو نظرانداز کرکے جوہری تخفیف اسلحہ، امن اور عالمی سلامتی کی بات نہیں کرسکتی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے قانونی و بین الاقوامی امور کے معاون کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ جوہری تخفیف اسلحہ کی بات کیسے کی جاسکتی ہے جبکہ اسرائیلی حکومت کے جوہری ذخیرے کو نظرانداز کیا جائے؟

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک بیان میں غریب آبادی نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر عالمی برادری کے سامنے ایک واضح سوال موجود ہے کہ دوہرے معیار اور کسی مخصوص حکومت کے لیے استثنا کے ساتھ تخفیف اسلحہ، امن اور عالمی سلامتی کا حصول کیسے ممکن ہے؟

News ID 1941696

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