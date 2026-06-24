ایران-امریکہ معاہدہ خطے کے لیے انتہائی اہم، اردوغان 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بدھ کے روز انقرہ میں حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈویلپمنٹ پارٹی (AKP) کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والا معاہدہ خطے کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔
ترک صدر نے کہا کہ انقرہ اس بحران کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے جاری تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں کے باوجود خطے میں امن قائم ہو کر رہے گا۔ اگر ہمارے خطے میں امن آنا مقدر ہے تو اسرائیل کی سرگرمیوں اور رکاوٹوں کے باوجود یہ عمل ضرور مکمل ہوگا۔
اردوغان نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ترکی کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مرحلہ ایک بڑی کامیابی ثابت ہوا ہے۔
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