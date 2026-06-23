ایران کے بیلسٹک میزائل مذاکرات کا حصہ نہیں، شہباز شریف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی معاہدے میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کا کوئی ذکر موجود نہیں اور یہ موضوع کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا۔
انہوں نے کہا کہ بعض عناصر حقائق کو مسخ کرکے عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاہم معاہدہ مکمل طور پر واضح ہے اور اس میں ایران کی میزائل صلاحیتوں پر کسی قسم کی پابندی یا قدغن شامل نہیں۔
شہباز شریف نے کہا کہ یہ دوہرا اور غیرمنصفانہ معیار ہوگا کہ بعض ممالک کو بیلسٹک میزائل رکھنے کا حق حاصل ہو جبکہ ایران کو اس حق سے محروم کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے حقائق کو درست تناظر میں پیش کرنا ضروری ہے۔
آپ کا تبصرہ