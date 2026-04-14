سعودی عرب کا ٹرمپ پر آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے دباؤ، امریکی میڈیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران کا سمندری محاصرہ ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں اندیشہ ہے کہ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو یمن کی جانب سے باب المندب کی بندش سمیت خطے میں دیگر اہم آبی راستے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق سعودی حکام نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ محاصرہ ختم کر کے مذاکرات کی میز پر واپس آنا ضروری ہے، کیونکہ محاصرہ برقرار رکھنے سے خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے اور ایران کی جانب سے دیگر بحری راستوں میں ردعمل یا رکاوٹوں کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔
اخبار کے مطابق ریاض اس صورتحال کو خطے کی بحری سلامتی، توانائی کی ترسیل اور عالمی تجارت کے لیے حساس سمجھتا ہے اور واشنگٹن پر سفارتی حل کی جانب واپسی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔
