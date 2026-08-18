ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کل عراق کا دورہ کریں گے

ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف بدھ کی صبح ایک اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد کے ہمراہ عراق کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر اہم ملاقاتیں کریں گے۔
اس دورے کا مقصد تہران اور بغداد کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانا، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنا اور مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔
دورے کے دوران قالیباف عراقی حکام اور اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں دوطرفہ تعلقات، سرحدی سلامتی، انسدادِ دہشت گردی تعاون، اقتصادی روابط کے فروغ اور مشترکہ معاہدوں پر عملدرآمد جیسے امور زیرِ بحث آئیں گے۔
رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعاون کو مزید وسعت دینے اور علاقائی سلامتی سے متعلق مشترکہ حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
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