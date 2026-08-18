ہر قسم کی دھمکی اور جارحیت کو پوری قوت سے ناکام بنا دیں گے، سپاہ پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایران واپسی کرنے والے سابق جنگی قیدیوں کے قومی دن کے موقع پر جاری بیان میں کہا ہے کہ وہ انقلاب اسلامی کی حفاظت، ملکی سالمیت، آزادی، عزت اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے پوری توانائی کے ساتھ تیار ہے۔
سپاہ نے اپنے بیان میں تاکید کی کہ انقلاب اسلامی کے جانثار محافظ مزاحمت اور استقامت سے سبق لیتے ہوئے، خداوند متعال پر توکل اور رہبر انقلاب اسلامی و ایرانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای کی ہدایات کے تحت ہر قسم کی دھمکی اور جارحیت کو پوری قوت اور طاقتور عملی اقدامات کے ذریعے ناکام بنا دیں گے۔
سپاہ پاسداران نے کہا کہ دشمن کی قید سے آزاد ہونے والے مجاہدین صبر، استقامت اور مزاحمت کے حقیقی نمونے ہیں، جنہوں نے قید و بند کی سختیوں، اذیتوں اور جدائی کے باوجود اپنے عزم و ایمان کو برقرار رکھا۔ ان کی قربانیاں ایرانی تاریخ میں ہمیشہ ایک قیمتی روحانی سرمایہ کے طور پر باقی رہیں گی۔
سپاہ نے مزید کہا کہ آزادگان ایران کی حقانیت اور مظلومیت کی علامت، شہداء کے خون کے وارث اور صبر و استقامت کے نمونے ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ سپاہ پاسداران اس موقع پر تمام آزادگان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور قوم کو یقین دلاتی ہے کہ مسلح افواج کے دیگر اداروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ذریعے انقلاب اسلامی کی حفاظت اور ملک کی سرحدی سالمیت، استقلال، عزت اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے اپنی مکمل آمادگی برقرار رکھے گی۔
آپ کا تبصرہ