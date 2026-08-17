ٹرمپ کا سپاہِ پاسداران سے خفیہ رابطوں کا دعویٰ بے بنیاد ہے، ترجمان سپاہ پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک بیان میں سردار محبی نے کہا کہ سپاہِ پاسداران اور امریکی حکام کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات چیت جاری نہیں اور ٹرمپ کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ بیانات جنگ میں ناکامی اور دباؤ کے باعث پیدا ہونے والی "غلط فہمیوں اور خیالی تصورات" کا نتیجہ ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ سپاہ پاسداران ایران اور ایرانی قوم کی طاقت کی نمائندہ قوت ہے اور اپنے مؤقف کا اظہار عملی میدان میں کرتی ہے، جبکہ سفارتی امور متعلقہ ریاستی اداروں کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔
ترجمان سپاہ پاسداران نے مزید کہا کہ ان کے علم کے مطابق وزارت خارجہ کی سطح پر بھی اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے اس کی وجہ ماضی میں امریکی وعدہ خلافیوں، معاہدوں کی خلاف ورزیوں اور عدم اعتماد کو قرار دیا۔
سردار محبی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ ایسے بیانات کے ذریعے عالمی توانائی اور تیل کی منڈیوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم اس قسم کے دعوے زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس موجودہ صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ ایران کی شرائط کو تسلیم کرنا اور اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا ہے، بصورت دیگر اسے مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
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