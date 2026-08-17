عراقچی کا عراق کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، دونوں وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔
عراقچی نے کہا کہ ایران عراق کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔
انہوں نے عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے خطرے کے پیش نظر محتاط رہنے کی ضرورت پر زور دیا، خصوصاً عراقی کردستان کے وزیراعظم کے دفتر پر حملے اور ایسے سازشی اقدامات سے خبردار کیا جو دونوں ممالک کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ سرحدوں کی سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے سرحدی علاقوں میں کسی بھی قسم کی بدامنی اور سیکیورٹی خطرات کی روک تھام کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور رابطہ کاری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔
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