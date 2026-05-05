امریکہ مشکل میں، آبنائے ہرمز میں طاقت کا نیا توازن قائم ہورہا ہے، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور غیر قانونی محاصرے نے سمندری آمدورفت اور توانائی کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ایک نئی صورتحال بتدریج مضبوط ہو رہی ہے اور امریکہ کے لیے موجودہ حالت کو جاری رکھنا ناقابل برداشت بنتا جا رہا ہے۔
اپنے بیان میں قالیباف نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور محاصرہ قائم کرکے سمندری جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے تاہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی شرارتیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہیں گی اور ان کے شر سے نجات حاصل ہوجائے گی۔
ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ نے مزید کہا کہ ایران اچھی طرح جانتا ہے کہ موجودہ صورتحال کا تسلسل امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، جبکہ ایران نے ابھی تک عملی طور پر اپنی کارروائیوں کا آغاز بھی نہیں کیا۔
آپ کا تبصرہ