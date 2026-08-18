قطر پائلٹوں کے بارے میں وضاحت پیش کرے، ایران کا مطالبہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ تہران قطر سے تین ایرانی پائلٹوں کی صورتحال کے بارے میں وضاحت اور مکمل معلومات چاہتا ہے۔
تفصیلات کے مطابق بقائی نے 28 فروری کو امریکہ اور صیہونی حکومت کی جانب سے مسلط کی گئی 40 روزہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں دفاعی مشن کے دوران نشانہ بننے والے چار ایرانی پائلٹوں کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نے واقعے کے آغاز ہی سے پائلٹوں کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور معاملے کی پیروی شروع کر دی تھی۔
بقائی کے مطابق ان چار پائلٹوں میں سے ایک ایران واپس پہنچ چکا ہے، تاہم باقی تین پائلٹوں کے بارے میں تاحال واضح معلومات نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حتمی معلومات حاصل ہونے تک ایران کا اندازہ یہی ہے کہ ممکنہ طور پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ اس معاملے پر بین الاقوامی کمیٹی آف ریڈ کراس سے پہلا رابطہ 15 یا 16 مارچ کو کیا گیا تھا۔ اسی دوران دوحہ میں ایرانی سفارتخانے اور تہران میں وزارت خارجہ نے قطر کے سفارتخانے کے ذریعے بھی اس معاملے کو اٹھایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی پائلٹوں کا معاملہ قطری حکام کے ساتھ مختلف ملاقاتوں اور ٹیلی فونک رابطوں کے دوران بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔
اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران کا قطر سے مطالبہ صرف پائلٹوں کی صورتحال واضح کرنے تک محدود ہے، تاہم تہران اس مقصد کے لیے دوطرفہ، کثیرالجہتی اور قانونی ذرائع سے بھی استفادہ کرے گا۔
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