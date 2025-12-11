ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی وزیراعظم، جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر سے ٹیلفونک رابطہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے بارے میں بات چیت کے لیے بدھ کے روز برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، جرمن چانسلر فریڈرک مرز اور فرانسیسی صدر ایمانوئیل میکرون سے فون پر بات چیت کی، باخبر ذرائع نے بلومبرگ کو بتایا کہ وائٹ ہاؤس نے تبصرے کی درخواست پر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔
فرانسیسی صدر ایمانوئیل میکرون اور ایلیسی نے کہا کہ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے رہنماؤں نے بدھ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یوکرین پر تبادلہ خیال کیا تاکہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا سکے۔
میکرون نے کہا کہ یہ کال 40 منٹ تک جاری رہی۔ ایلیسی پیلس نے بتایا کہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز بھی اس ٹیلیفونک کال میں شریک ہوئے۔
آپ کا تبصرہ