ایران کی اولین مقامی ڈسٹرائر ’جماران‘ خود انحصاری کی راہ میں اہم قدم ہے، ریئر ایڈمرل سیاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کے ڈپٹی کوآرڈینیشن کمانڈر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی پہلی جدید جماران ڈسٹرائر مکمل طور پر ملکی انجینئرز کی مدد سے تیار کی، جو دفاعی خودکفالت اور قومی پیش رفت کی روشن علامت ہے۔
شہید ستاری یونیورسٹی آف ایروناٹیکل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوجی ساز و سامان اور جنگی آلات میں خود کفالت کی فکر سب سے پہلے امام خمینیؒ نے آٹھ سالہ مقدس دفاع کے دوران پیش کی تھی، اور آج ایران اسی نظریے کے تحت اہم کامیابیاں حاصل کررہا ہے۔
ریئر ایڈمرل سیاری نے بتایا کہ جماران ڈسٹرائر نہ صرف ایران میں ڈیزائن کی گئی بلکہ اسے مکمل طور پر مقامی ماہرین نے تیار کیا، جو ملکی دفاعی صنعت کی مہارت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے اس ڈسٹرائر کو ایران کی صنعتی ترقی اور خود انحصاری کی علامت قرار دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ رہبرِ انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے ہمیشہ ایرانی بحریہ کو ایک اسٹریٹجک فورس قرار دیا ہے۔ بحریہ ملکی سلامتی کے تحفظ اور سرحدوں کے دفاع میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔
آپ کا تبصرہ