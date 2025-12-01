ترک صدر اردوغان کا ایران کے دورے پر اصولی اتفاق

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پیر کو پریس کانفرنس میں کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کے ایران کے دورے کے حوالے سے ہم آہنگی جاری ہے اور اصولی طور پر اس سفر پر اتفاق ہو چکا ہے۔
انہوں نے مزید کہا: میرے ساتھی اس دورے کی درست تاریخ طے کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ مناسب وقت مقرر کیا جا سکے۔
قابلِ ذکر ہے کہ ترک وزیرِ خارجہ حقان فیدان نے کل تہران کا دورہ کیا اور ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی، پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف اور صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقاتیں کیں۔
