وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز پر فائرنگ: افغان شہری مشتبہ قرار  

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی چینل CBS نیوز نے وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ملوث مشتبہ شخص کا پورا نام ظاہر کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مشتبہ شخص رحمان اللہ لاکانوال ہے جو افغانستان کا شہری ہے، عمر 29 سال ہے اور سن 2021 میں امریکہ داخل ہوا تھا۔
امریکی چینل NBC نیوز نے بھی قانون نافذ کرنے والے حکام کے حوالے سے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں مشتبہ شخص کو افغان شہری کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔
قانون نافذ کرنے والے حکام نے کہا ہے کہ ایف بی آئی اس واقعے کو ممکنہ دہشت گردی کے اقدام کے طور پر ابتدائی تحقیقات کر رہی ہے۔
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے اعلان کیا کہ وفاقی اور مقامی قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے متحرک کر دیے گئے ہیں تاکہ واقعے کے ذمہ داروں کی شناخت کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایف بی آئی کو بتایا ہے کہ یہ معاملہ قومی سلامتی سے متعلق ہے۔
واشنگٹن پولیس کے سربراہ نے زور دیا کہ تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں اور واقعے کی وجوہات تاحال واضح نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور کوئی دوسرا مشتبہ نہیں پایا گیا۔
خبر رساں ادارہ رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ ایف بی آئی کے ماتحت مشترکہ انسداد دہشت گردی ٹاسک فورس اس واقعے کی تحقیقات کی قیادت کر رہی ہے۔
دوسری جانب سی این این نے اطلاع دی ہے کہ صدر ٹرمپ کی حکومت نے امریکی اپیل کورٹ سے ہنگامی طور پر درخواست کی ہے کہ واشنگٹن سے نیشنل گارڈ کی واپسی کے حکم پر عمل درآمد روک دیا جائے۔
