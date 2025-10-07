حکومت نے اسنیپ بیک میکانزم سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کر لیے، ترجمان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے اسنیپ بیک میکانزم کے فعال ہونے کے خدشے کے پیش نظر پہلے ہی ضروری اقدامات کر لیے تھے، اور اب نئی حکمت عملی کے تحت فیصلے نافذ کیے جارہے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق، پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ حکومت نے اس صورتحال کی پیشگی پیشبینی کر لی تھی اور اب سفارتی، سیاسی اور دفاعی سطح پر ردعمل کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے۔
فاطمہ مہاجرانی نے بتایا کہ ایران نے مذاکرات کے دوران معاندانہ رویوں کے باوجود تمام ممکنہ سفارتی ذرائع بروئے کار لائے تاکہ اسنیپ بیک میکانزم کو فعال ہونے سے روکا جاسکے تاہم اب جب یہ میکانزم متحرک ہوچکا ہے، تو حکومت نے فعال اور مؤثر ردعمل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں اب علاقائی سفارت کاری کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی ہے، اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم جیسے علاقائی فورمز میں فعالیت کو ترجیح دی جارہی ہے۔
ترجمان نے غزہ کی صورتحال پر بھی اظہار خیال کرتے ہوئے عالمی امن کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے سویڈش کارکن گریٹا تھنبرگ کی امن کے فروغ میں کوششوں کو سراہا اور کہا کہ دنیا نے دیکھا کہ غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے جہاز اگرچہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے، تاہم یہ کوشش اس بات کی علامت ہے کہ نوجوان خواتین عالمی امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کرسکتی ہیں۔
