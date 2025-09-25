  1. دنیا
25 ستمبر، 2025، 9:20 PM

شہید سید حسن نصراللہ کی پہلی برسی کی چند روزہ تقریبات کا آغاز+ویڈیوز

شہید سید حسن نصراللہ کی پہلی برسی کی چند روزہ تقریبات کا آغاز+ویڈیوز

حزب اللہ لبنان کے شہید سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ کی پہلی برسی کی مناسبت سے منعقدہ چند روزہ تقریبات کا آغاز ہوگیا ہے جن میں ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بھاری شرکت متوقع ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ لبنان کے سابق سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ کی پہلی برسی کی مناسبت سے کئی دنوں پر مشتمل تقریبات کا آغاز ہوگیا ہے۔ یہ تقریبات بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں ہورہی ہیں۔

المیادین ٹی وی چینل نے "الروشه" علاقے سے تصاویر نشر کیں، جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تاکہ صخرہ الروشه پر شہید سید حسن نصراللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تصاویر کے ساتھ نورافشانی کی تقریب میں شرکت کرسکیں۔

حزب اللہ لبنان کے شعبہ ارتباطات کے سربراہ وفیق صفا بھی اس تقریب میں شریک ہوئے اور صخرہ الروشه پر شہداء کی تصاویر کے ساتھ منعقدہ نورافشانی میں حصہ لیا۔

اس مقام پر سید حسن نصراللہ کی تقاریر کے منتخب حصے بھی نشر کیے گئے، تاکہ عوام ان کے پیغامات کو یاد کر سکیں۔

المیادین نے الاوزاعی ساحل سے بھی تصاویر نشر کیں، جہاں کشتیاں صخرہ الروشه کی جانب روانہ ہوئیں تاکہ برسی کی تقریب میں شرکت کرسکیں۔

مزید تصاویر میں بیروت کے الروشه علاقے میں عوام کی تیاری اور بھرپور شرکت کو دکھایا گیا ہے، جہاں شہید سید حسن نصراللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی یاد میں تقریب منعقد کی جائے گی۔

News ID 1935577

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو