پاکستان و مصر کا فلسطینی کاز کیلئے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ

مہر خبررساں ایجنسی نے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ پاکستانی ترجمان دفترِ خارجہ کے مطابق نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے دوحہ میں مصری ہم منصب بدر عبداللطیف سے ملاقات کی۔
ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار اور بدر عبداللطیف نے قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی اور ساتھ ہی فلسطینی کاز کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ نے اسرائیلی حملوں کو خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔
ترجمان دفترِ خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسحاق ڈار اور بدر عبداللطیف نے ملاقات کے دوران مسلم امہ کے اتحاد پر بھی زور دیا ہے۔
آپ کا تبصرہ