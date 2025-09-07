مقبوضہ علاقوں میں نتن یاہو کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے+ویڈیو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نتن یاہو کے خلاف بڑے مظاہرے ہوئے، جن میں تل ابیب، بیت المقدس اور حیفا کے ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔
مظاہرین نے جنگ کے فوری خاتمے اور اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے لیے حماس کے ساتھ تبادلے کے معاہدے کا مطالبہ کیا۔
ذرائع کے مطابق مظاہرین نے نتن یاہو کے دفتر تک پہنچنے کی کوشش کی تاکہ اپنے مطالبات براہ راست پہنچاسکیں۔ اس موقع پر سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم بھی ہوا۔
مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نتن یاہو کی پالیسیوں اور جنگ کے خلاف نعرے درج تھے۔
آپ کا تبصرہ