روسی نمائندے اولیانوف کی آئی اے ای اے سربراہ سے ملاقات، ایران کے ایٹمی پروگرام پر تبادلہ خیال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ویانا میں قائم بین الاقوامی ادارے میں روس کے مستقل نمائندے میخائیل اولیانوف نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رفائل گروسی سے ملاقات کی ہے تاکہ ایران کے ایٹمی معاملے پر تبادلۂ خیال کیا جاسکے۔
اس موقع پر اولیانوف نے کہا کہ میں نے آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رفائل گروسی سے ملاقات کی اور ایرانی ایٹمی کے حوالے سے پیدا ہونے والی تشویشناک صورتحال پر بات کی۔
انہوں نے کہا کہ روس، چین اور ایران یورپی ممالک کی طرف سے اسنیپ بیک میکانزم فعال کرنے کے اقدام کی مخالفت کرتا ہے۔
یاد رہے کہ تین یورپی ممالک برطانیہ، جرمنی اور فرانس ایران کے خلاف اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ اس اقدام کی روس اور چین جانب سے سخت مخالفت کی گئی ہے جبکہ ایران بھی اسے غیر قانونی قرار دیتا ہے۔
آپ کا تبصرہ