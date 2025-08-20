رہبر انقلاب کے نمائندے کی بعض مراجع تقلید سے ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر انقلاب کے نمائندے نے آيت اللہ نوری ہمدانی کی عیادت کی اور آیت اللہ مکارم شیرازی اور آيت اللہ سبحانی سے ملاقات کی۔
رہبر انقلاب اسلامی آيت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے نمائندے حجت الاسلام محمدی گلپایگانی نے شہر قم میں آیت اللہ نوری ہمدانی کی عیادت کی اور ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
رہبر انقلاب کے دفتر کے سربراہ حجت الاسلام محمدی گلپایگانی نے اسی طرح آیت اللہ مکارم شیرازی اور آيت اللہ سبحانی کے گھر پہنچ کر انھیں رہبر انقلاب کی طرف سے سلام پہنچایا۔
