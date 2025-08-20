زمین پر کوئی طاقت حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کرسکتی، لبنانی عالم دین

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کے ممتاز شیعہ عالم دین احمد قبلان نے واضح کیا ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا کسی بھی قوت کے بس میں نہیں۔
روسیا الیوم کے مطابق، قبلان نے ایک بیان میں کہا کہ حزب اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت زمین پر موجود نہیں جو اس کی دفاعی صلاحیتوں کو ختم کرسکے۔
قبلان نے مزید کہا کہ مزاحمتی گروہوں نے تاریخی قربانیوں اور قومی یکجہتی کے ساتھ اسرائیل کو شکست دی اور لبنان کو قابض قوتوں سے آزاد کرایا۔
انہوں نے غیر مسلح کرنے کے اقدام کو دیوانہ پن اور بیکار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ صہیونی حکومت کے مفاد میں کیا جارہا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ لبنان دوبارہ اسرائیل کے قبضے میں نہیں جائے گا اور حزب اللہ کبھی شکست نہیں کھائے گی۔
قبلان نے ایران کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ ملک تمام آزاد ممالک کے لیے باعث فخر ہے اور لبنان کی مزاحمتی قوتوں کو ایران پر مکمل اعتماد ہے۔ ایران نے مشرق وسطی میں نئے نقشے اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو ناکام بنایا۔
