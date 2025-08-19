غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ظلم و جنایت کو روکنے کے لیے اجتماعی کوشش کرنی یوگی، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ چند غنڈہ گر طاقتیں، سائنس و ٹیکنالوجی میں ترقی کے بل پر غزہ اور فلسطین کے بےگناہ اور نہتے عوام پر ظلم ڈھا رہی ہیں۔ اجتماعی کوششوں کے ذریعے ان جرائم کا سلسلہ روکنا ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ جو طاقتور اقوام علم کی برکتوں کو تسلط کے ہتھیار میں بدل دیتی ہیں اور نہتے عوام جیسے فلسطینیوں اور غزہ کے مظلوم بچوں پر ظلم کرتی ہیں، وہ دراصل انسانیت کے خلاف بدترین جرم کرتی ہیں۔ ہمیں اجتماعی جدوجہد سے اس ظلم و جنایت کو ہر حال میں روکنا ہوگا۔
دورہ آرمینیا کے دوران ایرانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو قومیں اپنے گرد دیواریں کھڑی کرتی ہیں، وہ ترقی اور تمدن کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں بھی اصل نقطۂ آغاز بعثت نہیں بلکہ ہجرت ہے، جو اجتماعی حرکت اور پیشرفت کی علامت ہے۔
انہوں نے کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہی قومیں ترقی کی منازل طے کرتی ہیں جو اپنے حصار توڑ کر دوسروں کے ساتھ علمی، فنی اور تہذیبی تبادلے میں شریک ہوتی ہیں، جبکہ جو معاشرے خود کو تنہا رکھتے ہیں وہ زوال کا شکار ہوجاتے ہیں۔
پزشکیان نے مزید کہا کہ حقیقی بصیرت آنکھوں سے نہیں بلکہ عقل و قلب کی روشنی سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر انسان دل و دماغ کو آلودہ رکھے تو روشن آنکھیں بھی کوئی مفید فہم و ادراک فراہم نہیں کرسکتیں۔
ایرانی صدر نے زور دیا کہ محض یہ دعوی کرتے رہنا کہ ہم سب سے بہتر اور سب سے ترقی یافتہ ہیں، کسی قوم کو آگے نہیں لے جاتا، بلکہ دوسروں کے ساتھ روابط، تجربات اور کامیابیوں کا تبادلہ ہی ترقی کا اصل راستہ ہے۔ ان کے مطابق سب سے پہلے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا چاہیے اور پھر دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی۔
انہوں نے عالمی علمی و سائنسی ترقی کو مختلف قوموں اور تہذیبوں کے درمیان صدیوں پر محیط تعامل کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ کوئی ایک قوم تنہا دنیا کو ترقی نہیں دے سکتی۔
پزشکیان نے کہا کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، وہ سب کا مشترکہ گھر ہے۔ اس مختصر عمر میں ہمیں جنگ و جدل اور خونریزی کے بجائے ایک دوسرے کے لیے خوشی اور سعادت کا سامان فراہم کرنا چاہیے۔ انصاف اور دوسروں کے حقوق کا احترام کامیابی کا راز ہے۔
